Garanti BBVA'dan 6 ayda dev kâr!

Garanti BBVA yazılı yaptığı açıklamayla 6 aylık kârını net kârı 21 Milyar 181 Milyon TL olarak açıkladı. Bu rakamla dev banka bir yıllık karını altı ayda sollayıp geçti.

Garanti BBVA altı ayda geçen yılki toplam kârı sollayıp geçti. Buna göre bankanın yılın ilk 6 ayında net kârı, 21 milyar 181 milyon 23 bin TL, aktif büyüklüğü 1 trilyon 96 milyar 74 milyon 926 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 799 milyar 546 milyon 822 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti.Aktiflerin yüzde 68'i mevduatlar ile fonlanırken, müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 27 büyüme ile 736 milyar 984 milyon 323 bin TL oldu.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın BDDK’nın geçici önlemleri hariç sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,1, özkaynak karlılığı yüzde 43,1, aktif karlılığı ise yüzde 4,3 seviyelerinde gerçekleşti