Getir bir ülkeden daha çekildi

Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olan Getir, Fransa'nın ardından İspanya pazarından tamamen çıkmayı planlıyor.

2015’te kurulan ve son yıllarda aldığı yatırımlarla Avrupa’nın ilk Decacorn’u olan Getir, kan kaybetmeye devam ediyor. Bir süredir yurt dışı faaliyetlerinde sorunlar yaşayan teslimat devi, Fransa'nın ardından bir ülkeden daha ayrılıyor.

İSPANYA YOLCULUĞU SONA ERDİ

Reuters'ta yer alan haberlere göre Getir, İspanya'daki bütün operasyonlarını durdurmayı planlıyor. Kısa süre önce yapılan duyuruda İspanya’nın en büyük işçi sendikası CCOO, Getir’in İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini ve 1.560 çalışanının tamamını işten çıkaracağını açıkladı.

Aktarıldığı kadarıyla alınan bu kararın Getir’in son yatırım turunda umduğu kadar fon bulamamasından kaynaklandığını belirtiliyor. Bu noktada şirketin yönetimine eleştiride bulunan CCOO, “İspanya’da nasıl büyüyeceğini bilmeyen, pazar stratejisi olmayan Getir’in feci iş yönetimini kınıyoruz. Bundan en kötü etkilenenler personeller olacak.” dedi.

Getir, bu eleştirilere herhangi bir yanıt vermedi. Ancak mevcut çalışanlar için çeşitli tazminat paketleri sunulduğu belirtiliyor.

FRANSA’DAN SONRA İSPANYA

Getir, bu çekilme kararından önce Fransa operasyonlarını sonlandıracağı haberleriyle gündeme gelmişti.

Öyle ki iflas başvurusunda bulunan teslimat devi, Fransa hükümetine yönelik “Yerel makamların dayattığı kompleks yasal ortam ve düzenlemeler şirketin başarısını oldukça zorlaştırdığını“ söylemişti.