Getir, N11 hisselerini satın aldı

Rekabet Kurulu, Getir’in n11.com hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması işlemine izin verdi.

n11.com’un Getir’e devrine Rakabet Kurulu’ndan onay çıktı. Kurumun internet sitesinde yer Kurul kararlarında, "Getir Perakende Lojistik AŞ'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.'den devralması işlemine izin verildi" denildi.