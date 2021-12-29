  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Getir, N11 hisselerini satın aldı

Getir, N11 hisselerini satın aldı

Getir, N11 hisselerini satın aldı

Rekabet Kurulu, Getir’in n11.com hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması işlemine izin verdi.

n11.com’un Getir’e devrine Rakabet Kurulu’ndan onay çıktı. Kurumun internet sitesinde yer Kurul kararlarında, "Getir Perakende Lojistik AŞ'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.'den devralması işlemine izin verildi" denildi.

Etiketler n11 ekonomi getir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın danışmanı açık açık Atatürk'ü hedef aldı
Ebrar Karakurt'un güzel sevgilisi İmge'den sosyal medyayı sallayan paylaşım
Erdoğan’ın B planı ortaya çıktı; ünlü ekonomist yeni sistemi açıkladı
İşte Türkiye'de satılan ''en uygun fiyatlı'' 0 km otomobilleri... Tam liste
Kripto para yasasından ilk detaylar! Para cezası geliyor
İnsanlar yok olunca dünya onlara kalacak... Hamam böceği sanıyorsanız yanılıyorsunuz...
Ünlü ekonomistten Dolar/TL kuru için dikkat çeken tahmin
Bakan Soylu'nun ''Bize yaptıran Allah'tır'' sözlerine sert tepki
ŞOK market 29 Aralık çarşamba aktüel ürünler kataloğu
Marketteki fiyatlar ne zaman düşecek? Perakendeciler müjdeyi verdi