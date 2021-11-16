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Getir, n11'e ortak oluyor

Getir, n11'e ortak oluyor

Sipariş uygulaması Getir, sermaye artırımı yoluyla n11.com'a hissedar olmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Evlere sipariş uygulaması Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ-SK Planet Co., Ltd. (n11.com'da) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Online teslimat platformu Getir, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin öncü açık pazar konseptli alışveriş platformlarından n11'in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlatmıştı.

Son dönemde yurt dışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan Getir bu işlem ile birlikte Türkiye'deki en büyük yatırımını yapmış olacak.

Doğuş Grubu ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Group'un ortaklığında Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013'te kurulan n11, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyor.

Öte yandan Getir'in Şok Marketler ile niyet mektubu imzaladığı da geçen hafta duyurulmuştu.

Şirket son dönemdeki hamleleriyle ABD'nin Chicago eyaletinde faaliyete geçerek hizmet ağını 9 ülkeye çıkarmıştı.

Etiketler getir rekabet kurumu
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