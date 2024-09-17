GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam

GSM Operatörleri tarafından tarife ücretlerine yaklaşık yüzde 300-400 oranında zam yapılması vatandaşları çileden çıkardı. Bazı vatandaşlar, kampanyaların ''aldatıcı'' olduğunu vurguladı.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşın geçim sıkıntısını ona katladı. Her kalemde olduğu gibi zorunlu bir ihtiyaç haline gelen telefon ve internete peş peşe yapılan zamlar da fatura fiyatlarını fahiş bir noktaya ulaştırdı. Sosyal medyada duruma tepki gösteren vatandaşlar, #OperatörSoygunu etiketini gündeme taşıdı.

Birgün'de yer alan habere göre, bir kişi 235 TL olan faturasının, neredeyse 4 kat artarak ve 814 TL olduğunu paylaştı. Bir başka vatandaş ise haziran ayında 265 TL ödediği faturanın ağustos ayında 1200 TL geldiğini söyledi.

'RESMEN HIRSIZLIK'

GSM operatörlerinin sözleşmesi biten herkese fahiş teklifler verdiğini vurgulayan kişiler, "Her sene git gel yapıyoruz bunlar yüzünden. Yeni müşteriye 200 liraya verdiğini mevcut müşteriye 600 liraya veriyor. Hırsızlık yapıyorlar resmen" dedi.

'KAMPANYALAR ALDATICI'

"Size özel kampanya" adı altında aldatıcı verilerin kendileriyle paylaşıldığını da belirten vatandaşlar, “Örneğin size özel 190 TL yazıyor ancak girdiğimizde bunun sadece ilk 3 ay böyle olduğunu ardından kalan aylar için ise yüksek tutarlar istendiğini görüyoruz. Kampanyalar aldatıcı, buna bir el atılması lazım” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Birgün