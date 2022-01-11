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GSS borcu olanlar için süre yine uzatıldı

GSS borcu olanlar için süre yine uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.

4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Etiketler gss Genel Sağlık Sigortası prim borcu Genel Sağlık Sigortası prim borcu
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