Güvenli ürün için tüketici farkındalığı artırılacak

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi" kapsamında Ürün Güvenliği Konferansı düzenlendi.

Konferansta bir konuşma yapan Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, güvenli ürün konusunun tüm vatandaşları ilgilendirdiğini ifade etti.

Karabörklü, kanuni açıdan güvenli ürünün tanımının ise "Kullanım süresi içinde normal kullanım koşullarında, risk taşımayan ya da özelliğinden dolayı asgari ölçüde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami güvenlik ve koruma sağlayan ürün." şeklinde yapıldığını bildirdi.

Güvenli ürünün öncelikle kullanım sırasında kişiye fayda sağladığını vurgulayan Karabörklü, "En basitinden bir saat kordonunu ele alalım. Bir metal kordon fazladan nikel içerdiğinde, kalp rahatsızlığından tutun astıma kadar pek çok açıdan bizi olumsuz etkiliyor. Küçük parçalar içeren bir oyuncak, yetişkinlere göre güvenlidir ama çocuklar için risklidir." diye konuştu.

Karabörklü, tüketicinin güvensiz bir ürünü bildirmesinin asla "ispiyonculuk" anlamına gelmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz tüketicilere, güvensiz ürünlerin tamamının tek bir noktadan toplanmaya başlandığı 'www.urunguvenligi.gov.tr' adresinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tüketicinin farkındalığını artırmak için pek çok faaliyeti bir arada yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yapması gereken etiketleri kontrol etmek, CE belgesi, TSE logosu, ithalatçı ihracatçı bilgisi var mı diye bakmak, üründe yolunda gitmeyen bir şeyler gördüğünde bunu bize bildirmek... Bilinçlenme arttıkça, piyasa daha güvenli hale geliyor."

"Önümüzdeki günlerde Ürün Güvenliği Kanunu görüşülecek"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ticaret Bakanlığında bulunan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü birimlerinin tüketiciyi korumak için faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Son yıllarda ekonomik koşullar nedeniyle piyasa gözetiminin daha sıkı tutulması gereksiniminin ortaya çıktığını anlatan Uçarmak, şöyle konuştu:

"Kalite derdi pek olmayan bazı firmaların piyasaya girdiğine dair bazı tespitlerimiz var. Geçen gün büyük bir ayakkabı üreticisi bana elinde bir çuval tek ayakkabıyla geldi. Dedi ki; 'Efendim, ben yılda bir milyon ayakkabı satıyorum. 2 bin tane ayakkabıda tüketiciyle bazı şeylerimiz oldu. Mesela ürününü değiştirmek istedi, 1 aylık süresi geçtiği için yerine getirilememiş... Bir milyon ayakkabıdan 2 bininde problem çıktı diye beni incelemeye alıyorsunuz. Piyasada sahte üretim yapılıyor. Benim markasına sahip olduğum markalar piyasada üretiliyor ve ben şikayetçi olmama rağmen kimse bunun gereğini yapmıyor.'

Biz de arkadaşlarımla bununla ilgili bir toplantı yaptık. Biliyorsunuz sahte ürünlerle ilgili gümrüklerde gerekli kurallar var. İthalatta ve ihracatta var. Hem hak sahibinin şikayetine bağlı olarak hem de gümrük idaresinin resen hareket etmesini sağlayan şeyler var. Fakat Hakkı Bey'le konuştuğumuzda dedi ki 'Efendim biz ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı kısmıyla yetkiliyiz. Marka Kanunu diyor ki; bu şikayete bağlı bir suçtur. O nedenle biz buna müdahale edemeyiz.' Ben de buradan kendisine söylüyorum şimdi, önümüzdeki günlerde Ürün Güvenliği Kanunu görüşülecek. Onun bir müzakeresi yapılacak, bence bu konuda bir inisiyatif alıp oraya bir madde koymalıyız."

25 alışveriş merkezinde "ürün güvenliği stantları" kurulacak

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi" kapsamında, tüketicileri bilinçlendirmek için 2 ay boyunca 10 konferans düzenlenecek.

Öte yandan sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara olmak üzere 10 ildeki 25 alışveriş merkezinde "ürün güvenliği stantları" kurulacak. Stantlarda, tüketicilere ürün güvenliği konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilecek.

Aynı illerde gerçekleştirilecek "Ürün Güvenliği Konferansları" ise tüketici derneği temsilcilerinin ve özellikle yeni nesillerin farkındalığını artırmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle öğretmenlerin katılımını hedefliyor.

Oyuncaklar, çocuk giysileri, kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri, asansörler, mobilyalar, stor perdeler ve CE işareti taşıması gereken ürünlerin oluşturabileceği tehlike ve riskleri tanıtan, tüketicilere alışverişleri esnasında pratik bilgiler sunan broşürler, tüm ürün güvenliği stantlarından temin edilebilecek.

Proje kapsamında hazırlanan ve güvenli olmayan ürünlerle ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan "www.urunguvenligi.gov.tr" adresi de bugün hizmete açıldı.