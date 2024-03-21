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Hak-İş'ten o soruya yanıt: Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Hak-İş'ten o soruya yanıt: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna yanıt verdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "2024 yılında asgari ücrete ara zam talebiniz olacak mı? sorusuna "Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sırasında, şu söylendi. Bu asgari ücret bir yıllık için belirlendiği ifade edildi. Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır." sözleriyle yanıt verdi.

Ara zam talebinin enflasyona göre şekilleneceğini belirten Arslan, "Temmuz ayına geldiğimizde tablo önümüzde olacaktır." ifadesini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Arslan'ın gündeminde kıdem tazminatına ilişkin sorunlar da vardı. Mevcut uygulamada ciddi eksikliklerin olduğunu belirten Arslan, arabuluculuk sisteminin suistimal edilmesinin hak kayıplarına neden olduğunu söyledi..

Arslan, "500 kişi çalışıyor bir işletmede, işten çıkarma işlemi yapıyorlar kayıt üzerinden. Sonra arabulucuya gidiliyor. Arabulucu üzerinden işçilerin kıdem tazminatları ödeniyor, yine işçinin haberi yok. İşten çıkarılıyorlar tekrar işe alınıyorlar işçinin yine haberi yok." dedi.

Hak-İş bünyesinde kurulacak emekli sendikasına ilişkin çalışmalara da değinen Arslan,, bu kapsamda ilk adım olarak emekliler derneğinin kurulduğunu belirtti. Arslan, "Biz emekli üyelerimizin haklarını korumak adına emekli sendikamızın ve derneğimizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve geç kalmış bir karardı bizim için. Bu konuyu gündemde tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler asgari ücret ara zam zam
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