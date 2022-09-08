Hazine ve Maliye Bakanlığı: ''Nakit dengesi 28.7 milyar lira fazla verdi''

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre nakit dengesi Ağustos ayında 28.73 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi bütçeye ilişkin verileri paylaştı. Ağustos ayında Nakit Dengesi 28.73 milyar lira fazla verdi. Ağustos'ta faiz dışı denge 47.89 milyar lira, faiz dışı denge Ocak-Ağustos döneminde 144.51 milyar lira fazla verirken nakit dengesi Ocak-Ağustos döneminde 8.54 milyar lira açık verdi.