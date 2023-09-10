Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni tahvil ihalesi

İhalede 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.