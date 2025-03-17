Hazır giyim devinden ikinci kez iflas başvurusu

ABD merkezli hızlı moda perakendecisi Forever 21, 6 yıl içinde ikinci kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulundu

ABD'li hızlı moda perakendecisi Forever 21’in ABD’deki operasyonlarını yöneten şirket, alışveriş merkezlerindeki azalan müşteri trafiği ve çevrimiçi perakendecilerin artan rekabeti nedeniyle, altı yıl içinde ikinci kez ""yeniden yapılanma" veya "rehabilitasyon iflası" olarak bilinen Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, ABD genelindeki yaklaşık 350 mağazası için bir alıcı bulamayınca iflasın büyük olasılıkla tasfiye ile sonuçlanacağı belirtildi. Ancak Forever 21’in marka hakkı ve fikri mülkiyetleri, hâlâ Authentic Brands Group bünyesinde bulunuyor.

E-ticaretin yükselişi ve ABD’de büyük alışveriş merkezlerinin popülerliğini yitirmesi, Forever 21 için uzun süredir büyük bir engel oluşturuyordu. Marka, 2019’da yine Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu yapmış ve Authentic Brands Group, Simon Property Group ve Brookfield Asset Management Inc. ortak girişimi olan Sparc tarafından satın alınarak iflastan çıkarılmıştı.