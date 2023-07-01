Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş, Haziran 2023 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Türk-İş'in hesaplamasına göre, açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL’ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 13 bin 4711 TL’ye çıktı.

Önceki ay açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 TL olmuştu.

Türk-İş’in mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,1 oldu. Gıda fiyatları yılın başından bu yana yüzde 27,58, önceki yıla göre yüzde 62,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 108,58 arttı.

GIDADAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Haziran 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

-Süt fiyatı sabit kaldı. Peynir fiyatı yüzde 4 geriledi, yoğurt yüzde 5 zamlandı.

-Kıyma ve kuşbaşına Et ve Süt Kurumu’nda (ESK)30’ar TL zam gelirken diğer marketlerde kıyma ortalama 300, kuşbaşı ortalama 335 TL'den satıldı yani geçen aya kıyasla 20'şer TL zamlanmış oldular

-Yumurta yüzde 3 zamlandı ve tanesi tekrar ortalama 3 TL'den satılmaya başladı

– Bir ayda pirinç yüzde 5, bulgur ve irmik yüzde 3 zamlanırken ekmek ve makarna fiyatı değişmedi. Un fiyatı hafif seviyede geriledi.

HAZİRANDA ZAM ŞAMPİYONU KIVIRCIK MARUL

Semt pazarlarında yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin fiyatı değişmezken; ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yüzde 7 oranında arttı. Patates, kuru soğan, domates, patlıcan, fasulye, havuç fiyatları geriledi.

Gıda sepetinde bu ayın zam şampiyonu yüzde 87'lik artışla kıvırcık marul oldu ve ortalama 25 TL'den satıldı. Sivri biber, salatalık, turp fiyatları yükseldi. Şeftali, kayısı, papaz eriği, çilek, nektarın, yenidünya (malta eriği) ve muz fiyatları geriledi. Tezgâhlarda en uygun fiyatlı meyve bu ay da elmaydı.

ORTALAMA MEYVE FİYATI 22,39 TL

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 19,46 TL, ortalama meyve kg fiyatı 22,39 TL oldu.

Hesaplamada 22'si sebze ve 11'i meyve olmak üzere toplam 33 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 19,54 TL olarak tespit edildi.