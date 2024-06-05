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Hisse senedi ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek açıkladı

Hisse senedi ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hisse senedi ve kripto varlıklara yönelik vergi çalışmalarına ilişkin, ''Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi.

Bloomberg’e açıklama yapan Şimşek, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" dedi.

Şimşek, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" ifadelerini kullandı.

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek vergi kripto hisse senedi
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