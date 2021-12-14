HSBC'den tarihi karar: Bunu yapana finansman yok

HSBC, uzun zamandır beklenen bir adımı atarak, kömür kullanımına dair politikasını açıkladı. Banka, 2023 sonuna dek kömür kullanımını bırakmayan müşterilerine finansman sağlamayı durduracak.

Avrupa’nın karbon salınımını 1990 düzeyine göre yüzde 55 düşürmeyi planlayan Avrupa Birliği'nin önemli bankaları arasında yer alan HSBC, bu hedefler kapsamındaki kömür kullanımı politikasını açıkladı. Plan kapsamında HSBC, 2025'e dek kömür finansmanını yüzde 25, 2030 yılına kadar ise yüzde 50 oranında azaltmayı düşünürken, Avrupa Birliği ve OECD temelli olmayan müşteriler 2040 yılına dek kömür kullanımı için bankadan finansman almayı sürdürebilecek ancak kömür kullanımını azaltmak için bir plan ortaya koymaları gerekecek.

Belirlenen takvime uymayan müşterilere ise bu tarihten itibaren finansman sağlanımı durdurulacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, HSBC, kömürle çalışan yeni elektrik santrallerini veya yeni termik kömür madenlerini finanse etmeme konusundaki mevcut politikasına ilaveten getirdiği yeni kararların, iklim değişikliği gerçekliklerine uygun olarak mevcut kömür kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasına yardımcı olacağını ve her yıl gözden geçirileceğini belirtti.

KÖMÜR, KÜRESEL SERA GAZI EMİSYONUNUN YÜZDE 25'İ

Kömürün acilen aşamalı olarak kaldırılması gerektiğini vurgulayan HSBC Grubu Sürdürülebilirlik Ofisi Başkanı Celine Herweijer şu sözleri kaydetti:

"Bazı zor konuları doğrudan ele almamız gerekiyor. Kömür bunlardan biri. Çünkü kömür kullanımı, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Yeni kömür kullanımına dair bir politikaya sahip olmak tek başına yeterli değil. Dikkatimizi bilimsel zaman çizelgelerinin yanı sıra, kömürün acilen aşamalı olarak kaldırılmasına çevirmeliyiz."

Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olarak HSBC, Asya'da ve diğer gelişmekte olan pazarlarda yatırımcılardan ve aktivistlerden fosil yakıtlar arasında çevreye en çok zarar veren enerji kaynağı olarak bilinen kömürü kullananlara sağladığı ekonomik fonları kesmesi yönünde baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

Sputnik