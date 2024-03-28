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İletişim Başkanlığı'ndan ''IMF ile anlaşma'' iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan ''IMF ile anlaşma'' iddialarıyla ilgili açıklama
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İletişim Başkanlığı, "hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığına" yönelik iddialar yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığına" yönelik iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

Etiketler imf iddia iletişim başkanlık
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