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İran doğal gazı 10 gün süreyle kesecek: BOTAŞ'tan açıklama geldi

İran doğal gazı 10 gün süreyle kesecek: BOTAŞ'tan açıklama geldi

İran'ın Türkiye'ye doğal gazı 10 gün süreyle keseceği iddia edilmişti. BOTAŞ'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

BOTAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

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Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

Etiketler sondakika botaş doğal gaz
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