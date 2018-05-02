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  2. Ekonomi
  3. 02 Mayıs 2018 09:53

İrlanda'dan 2 bin sığır daha geliyor

Türkiye'nin et ithalatı yaptığı İrlanda'dan 2 bin sığır daha geliyor.

İrlanda'dan 2 bin sığır daha geliyor
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İrlanda basınında yer alan haberlere göre, Viastar firması Türkiye'ye yaklaşık 2 bin baş daha sığır ihracatı yapmaya hazırlanıyor. Her biri en az 400 kilogram ağırlığında olan hayvanlar haftaya Çarşamba günü İrlanda karasularından hareket edecek.

Söz konusu firma daha önce de Türkiye'ye iki ayrı kez ihracat yapmıştı. Son parti ile birlikte İrlanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 7820 başa ulaşacak.

Öte yandan İrlanda'dan Türkiye bu yıl içinde ihraç edilen buzağı sayısı ise 2 bin 233 adet oldu.

Türkiye'nin kasaplık sığır ithalatına izin verdiği ülkeler şöyle:

"Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Uruguay, Yunanistan"

 

türkiye , sığır , et ithalatı
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