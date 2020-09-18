  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 18 Eylül 2020 21:29

İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da görev yapmak üzere 400 bekçi alınacak.

İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak
A+ A-

Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi. (AA

istanbul , bekçi alımı , bekçi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM