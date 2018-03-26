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  3. 26 Mart 2018 13:35

İstanbul'daki dev ihale ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentin en işlek noktalarında bulunan toplam 400 ATM kabini için düzenlediği 40 milyon liralık ihale ertelendi.

İstanbul'daki dev ihale ertelendi
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İBB'nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altındaki İstiklal Caddesi'nden Levent'e, Teşvikiye'den Acıbadem'e kadar İstanbul'un en pahalı noktalarında bulunan reklam uygulamalı 400 ATM kabininin yapımı ve 10 yıl süre ile işletilmesi işi için 21 Mart'ta ihale düzenlendi.

Sözcü gazetesidnen Özlem Güvemli'nin haberine göre ihalenin tahmini bedeli yıllık 40 milyon lira olarak açıklanmıştı. İBB Encümeni tarafından 21 Mart günü düzenlenen ihalenin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Konuyla ilgili İBB'den edinilen bilgiye göre ihaleye 2 firma katılım gösterdi. Rekabet koşulları oluşmadığı için daha fazla firmanın katılabilmesi için zarflar açılmadan ihalenin ertelenmesine karar verildi.

ETİLER, ORTAKÖY, TEŞVİKİYE, İSTİKLAL CADDESİ

İhaleye çıkacak 400 ATM'nin bulunduğu noktaların arasında Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi, Galata, Cihangir, Gümüşsuyu, Galatasaray, Karaköy; Beşiktaş'ta Balmumcu, Bebek, Barbaros Bulvarı, Yıldız, Etiler, Kuruçeşme, Levent, Ortaköy, Çırağan; Kadıköy'de Acıbadem, Caferağa, Caddebostan, Erenköy, Kadıköy sahili; Sarıyer'de Maslak-Büyükdere Caddesi, Emirgan, İstinye, Tarabya, Şişli'de Büyükdere Caddesi, Halaskargazi, Mecidiyeköy, Vali Konağı Caddesi, Teşvikiye de bulunuyor.
 

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