JP Morgan: TCMB faiz artırabilir

Ekonominin başına Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından yabancı finans kuruluşları Türkiye için politika faizi tahminlerini güncellemeye başladı. Son olarak JP Morgan, TCMB'nin politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceğini öngördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in atanmasının ardından yabancı kurumların politika faizine ilişkin sert artış beklentileri de birbirini izledi.

Buna göre Societe Generale analistlerinin faiz öngörüsünün ardından JPMorgan analistleri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Haziran toplantısında iddialı bir faiz artışı beklediklerini açıkladı.

ABD bankası JPMorgan tarafından pazartesi günü yayımlanan notta TCMB'nin 22 Haziran'daki para politikası toplantısında veya "belki daha da erken bir tarihte" politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceği belirtildi.

JPMorgan ekonomistleri, dün müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda, ayrıca “Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25’e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde. Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz” ifadelerine yer verdi.