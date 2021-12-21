Kafa karıştıran açıklama: Alkollü içkilerden alınan ÖTV kaldırılacak mı?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sahte içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle alkollü içkilerden alınan ÖTV'nin kaldırılabileceğini iddia etti.

Alkollü içkilerdeki fiyat artışı yurttaşların sahte alkole yönelmesine neden olurken, Türkiye'nin birçok şehrinden de sahte alkol nedeniyle ölüm haberleri geliyor.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, son günlerde sahte içkiden ölümlerin artması nedeniyle alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılabileceğini iddia etti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise böyle bir durumun olmadığını söyledi.

TEKEL BAYİLER PLATFORMU BAŞKANI AYBAŞ: DUYUM ALDIM

Sahte içki ölümlerinin artması ve döviz kurundaki düşüşün ardından Türkiye Tekel Bayiler Plaftromu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içeceklerden 'ÖTV'nin kaldırılabileceğini iddia etti. Alkollü içecek satışı yapan firmalarla yaptıkları görüşmelerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldıklarını belirten Aybaş, "Alkollü içecek satışı yapan firmalarla yaptığımız görüşmeden anladığım kadarıyla alkollü içeceklerden ÖTV kaldırılıyor. Bunun iki sebebi olabilir, birincisi yükselen fiyatlar vatandaşı kaçağa itiyor, ikincisi ise döviz kurundaki düşüş" dedi.

TEKEL BAYİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANI: ÖYLE BİR ŞEY YOK

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise, Resmi Gazete'de yayımlanan son vergi artışını hatırlatarak, alkollu içeceklerden ÖTV'nin kaldırılması gibi bir durumun olmadığını belirtti.

Dündar, "Resmi Gazete'de bugün 'Özel Tüketim Vergisi'ne dair artış yayımlandı. Böyle bir şey yok. Yeni ÖTV zammı 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak" diye konuştu.