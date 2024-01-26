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Kamu işçilerinin ilave tediyeleri hesaplarda

Kamu işçilerinin ilave tediyeleri hesaplarda
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Kamuda çalışan işçilerin beklediği ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" denildi.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ek ödemelerin ilk yarısı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, ödeme tarihleri belli olmuştu.

İkinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek

Bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı” dedi.

İlave tediyenin ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.

 

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