Kamu işçilerinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı: İşte anlaşılan zam oranı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı ve kamudaki zam pazarlığı krizi çözüldü. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imzaları attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için bugün imzaların atılacağını duyurmuştu, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ sözleşmeye imzalarını attı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. İşçi tarafı adına da Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert imzaladı.

Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 ve günlük 50 TL seyyanen zam alacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yaklaşık 4 saat süren sürpriz bir görüşme sonrasında hükümetin kamu işçilerine yönelik beşinci teklifini sunduğunu açıklamıştı.

Atalay, “Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki ‘bir problem yok’, biz de bakanlığa ‘tamam’ diyeceğiz. Problem varsa ‘yapmıyoruz’ diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak” diye konuşmuştu.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025-2026 dönemini kapsayan görüşmeler sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda imza töreni düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla basına kapalı yapılan törende; Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "600 bin kamu işçisi adına 7 aydan beridir devam eden müzakerelerimiz bugün itibarıyla sona ermiş bulunmaktadır. En güzel toplu iş sözleşmesi masabaşında biten toplu iş sözleşmesidir. Sonuç itibarıyla bir kez daha masabaşında bitmiş oldu. TÜRK-İŞ olarak eylemler yaptık. Kamu iş yerlerimizde sendikamızın almış olduğu eylem kararlarını uyguladık ama sonuç itibarıyla bugün bir sonuca gittik. Ve dolayısıyla 600 bin kamu işçisini ilgilendiren, kamu toplu iş sözleşmelerini imzalamış olduk. Tabii hepimizin amacı, temsil ettiğimiz toplumun sofrasına bir ekmek fazla nasıl koyabiliriz? Onun mücadelesini yaptık ve tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere geldiğimizden dolayı bugün Sayın Bakanımızla birlikte TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ olarak ayrı ayrı çerçeve protokolü imzalandı" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise müzakerelerin süresi boyunca sorumluluklarının farkında olduklarını kaydederek, "Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadık. Hiçbir zaman masayı terk etmedik. Elbette ki toplu sözleşme müzakere görüşmelerinde ciddi sıkıntılar ve zorluklar karşınıza çıkabilir. Ama masayı terk eden bir taraf anlayışında asla olmadık. Hem sahayı hem farklı algılar yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendirenlere inatla bugün yine beraber bunu imza altına almış oluyoruz. Elbette ki, 'Yüzde yüz memnuniyet olmuştur' diyemeyiz. 'Beklentiler yüzde yüz karşılandı' diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında dünyanın ekonomik anlayışı ve bunun Türkiye yansıması, Türkiye'deki enflasyon nedeniyle alım gücünün zayıf olduğu bir dönemde çalışanların ne kadar mağduriyet içerisinde yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Sosyal medyadan üyelerimizin taleplerini de dikkate alarak güzel bir taslak elbette ki oluşturduk. Ama sonuç itibarıyla şu anda anlaşmaya varılmıştır" diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN: PROTOKOLÜMÜZ İŞÇİMİZE HAYIRLI OLSUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Bu 7 aylık süre içerisinde sendikalarımızla müzakerelerimizi başarılı bir şekilde yönetmeye gayret ettik ve bunda da sonuca ulaştık. Sosyal diyalog anlayışımızla birlikte sendikalarımıza kapımızı her zamana açtık. Sadece sendikalarımız değil, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz tümüyle bu iletişimi gerçekleştirdik. Tabii müzakere süreci sizin de takdir edeceğiniz gibi uzun bir zamana yayılmış durumdaydı. Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey'le imzaladık, hem de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Bey'le imzaladık. Protokolümüzün başta 600 bin kamu işçimiz olmak üzere tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin özlük ve ekonomik haklarına en üst düzeyde destek verdiklerini söyledi. Işıkhan, protokolde yer alan zam oranlarına ilişkin, "Daha önce kamuoyunda konuştuğumuz çerçevede uzlaşıldı. Yani ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 şeklinde genel ücret zammı yapıldı. Bu da kamu işçilerimize enflasyonun üstünde destek verdiğimizin bir göstergesi oldu. Zaten Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bize söylediği, çalışanlarımızı, memurumuzu, emeklilerimizi asla enflasyona ezdirmeme ilkesini biz takip ettik" diye konuştu.

Öte yandan protokolün detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi. (DHA)

TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerine verilecek zam teklifi üzerine yaptıkları 4 saatlik görüşmenin ardından kendilerine yapılan teklifi şöyle açıklamıştı:

"Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak."

Atalay, "Teklif yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. 11'i aştık, 16,57'yi bulmadık" demişti.

Hükümetin kamu işçisine son zam teklifi şöyle olmuştu:

• Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak.

• Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Haziran 2025-Aralık 2025 arasındaki enflasyon değişim oranı yüzde 11’i aşarsa, aşan kısım 2. yıl birinci altıncı ay zam oranına ilave edilecek.

• İkinci yılda ise yüzde 10’luk ve yüzde 6’lık zamların üzerine bu oranları aşan enflasyon kadar artış uygulanacak.

Dün (1 Ağustos), TÜRK-İŞ'e bağlı üye iş yerlerine gönderilen mesajlarda protokolün özel hakeme decredileceği belirtilmişti.