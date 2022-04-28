Kamu kredilerine Hazine garantisi artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Hazine garantili dış finansmanın tamamına Hazine geri ödeme garantisi verilebilecek.

Hazine garantisi altında sağlanan dış finansmanın tamamına Hazine geri ödeme garantisi verilebilecek. Dış finansmana sağlanacak kısmı garanti oranında yüzde 95 sınırlaması kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 4749 sayılı kanun kapsamında dış finansman sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, kamu idareleri, KİT’ler, belediyeler, fonlar, kamu bankaları ile yatırım ve kalkınma bankalarının dış finansman ile gerçekleştireceği projeler için Hazine geri ödeme garantisinin yüzde 100 olarak sağlanması esas olacak.

KISMİ GARANTİ VERİLEBİLİR

Garantili finansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilecek.

Önceki uygulamada kısmı garanti tutarı anlaşma tutarının en fazla yüzde 95’ine kadarla sınırlı tutulmuştu.

Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan garantili finansman, yabancı ülke hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağlanan veya garanti verilen ihracat kredilerine kısmi garanti uygulanmayacak.

Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında anlaşma tutarının yüzde 100’üne kadar garanti verilmesi uygulaması da devam edecek.