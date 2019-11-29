''Kanal İstanbul bir yıkım ve felaket projesidir''

TMMOB Mimarlar Odası, Ankara’da yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna son halini vermek için yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısına tepki göstermek amacıyla İstanbul Karaköy’deki Büyükkent Şubesi’nde bir basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet'ten Kübra Karatepe'nin haberine göer, grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Cevahir Efe Çelik, ÇED raporunun ‘çevresel etkileri değerlendiren bir rapor’ değil de bir tür ‘tanıtım raporu’ olduğunu söyleyerek, “Bu proje kentin tüm ekosistemini, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını baskısı altına alarak bölge ekonomisini ve halkın yaşam kalitesini derinden sarsacaktır. Bu bir yıkım ve felaket projesidir; denizlerimize, orman alanlarımıza su ve yaşam hakkımıza müdahale ederek telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeyi reddediyoruz” diye konuştu.

Projenin insan eliyle yaratılmaya çalışılan bir afet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise “Yapılan yüzlerce derinlik kesitlerinde görüyoruz ki daha önce bilmediğimiz ve üzeri örtülü birçok fay var ve bunlar eğer genç faylarsa, buralarda değişen yük değişimleri ile beraber bu fayların harekete geçme olasılığı var. Tüm bu risklere baktığımızda ise kanalın yapılış amacının geçen yük gemilerinden gelir elde etmek değil de, projenin çevresindeki yapılaşmayla birlikte gayrimenkul geliri elde etmek olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TÜM İHANETLERİ BİR KENARA KOY ÜÇLE ÇARP’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da önceki gece katıldığı televizyon progrımanda projenin İstanbul için trajik bir durum yaratacağını söyleyerek, “Tarım alanlarının yüzde 13,5’u yok olacak. Sazlıdere Barajı, Küçükçekmece Gölü yok oluyor. Biz yok etmek istemiyoruz, biz İstanbul’un geleceğini korumak istiyoruz. İstanbul’a ihanet ettik diyorlar ya. Tüm ihanetleri bir kenara koy üçle çap. İşte Kanal İstanbul. Yapmayın” demişti.