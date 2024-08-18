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Kanser davalarıyla başı dertteydi... Kozmetik devi iflas başvurusu yaptı

Kanser davalarıyla başı dertteydi... Kozmetik devi iflas başvurusu yaptı
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ABD’de 50 milyon dolardan fazla tazminat ödemek zorunda kalan kozmetik devi Avon iflas başvurusu yaptı.

Kozmetik devi Avon, talk pudrası ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla ilgili karşılaştığı yüzlerce dava sonucu ABD’de iflas koruması için başvurdu.

Şirket, İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında yaptığı bu başvuru ile hem borçlarını hem de dava yükümlülüklerini yönetmeyi planlıyor.

Bu durum, 2022’de bir kadına 50 milyon dolardan fazla tazminat ödenmesiyle daha da kritik hale geldi. Ancak Avon, ABD dışındaki faaliyetlerini sürdürecek ve Avrupa, Asya ile Latin Amerika operasyonlarını yeniden yapılandırmak üzere çalışmalarını sürdürecek.

Şirketin iflas başvurusu, 386 dava ve 1 milyar dolardan fazla borcun etkisiyle gerçekleşti.

Halk Tv’de yer alan habere göre de, Natura, Avon’un operasyonlarını 125 milyon dolara geri almayı kabul etti ve bu süreçte şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için 43 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu adımlar, markanın uluslararası büyüme stratejilerini desteklemeyi hedefliyor.

Etiketler avon kanser kanser davaları abd iflas iflas davası iflas başvurusu
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