Katarlı dev şirketten dev kâr

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), 2022'de net kârını önceki yıla göre yüzde 58 artırarak 42,5 milyar dolara çıkardı.

Qatar Energy’nin açıkladığı finansal verilere göre, Qatar Energy’nin 2021’de 26,9 milyar dolar olan net kârı 2022'de 42,5 milyar dolara ulaştı.

Katar, 2022'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracında 80,1 milyon tonla ABD ve Avustralya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle Avrupa ülkelerinin Rus gazına alternatif arayışları 2022'de doğal gaz fiyatlarının artmasında etkili olmuştu.