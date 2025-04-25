KKM'den kesintisiz çıkış devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplam KKM bakiyesinin 707 milyar TL'ye geriledeğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışın devam ettiğini açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor.

2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." ifadelerini kullandı.