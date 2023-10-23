Köprü ve otoyol ücretlerine rekor zam iddiası

Ünlü ekonomist Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapılacağını iddia etti.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Kasım ayında köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılacağını öne sürdü.



Babuşçu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ''Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor'' dedi.

Son olarak Temmuz ayında zamlanmıştı

En son Temmuz ayında gelen zamlarla birlikte, vatandaşların sıklıkla kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM tek yön geçişi 8 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Geçiş garantisi verilerek özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin güncel fiyatları ise şöyle:

Osmangazi Köprüsü 190 lira

Çanakkale Köprüsü 205 lira

Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira

Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira