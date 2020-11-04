Köprülere yüzde 100 gizli zam! ''Yalanlamaya çalışacaklar!''

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaz köprülerinden geçiş ücretlerine gizlice yüzde 100 zam yapıldığını iddia etti.

Bir kaç hafta önce köşesinde bir okur mektubunu yayınladığını, okurun o mektupta “HGS hesabımı incelerken gördüm ki, boğaz köprülerinde tek yönde alınması gereken ücret her iki yönde de alınmış. Bu durumu şikayet etmek için aradığım Karayolları ‘Eğer dönüşünüz aynı gün gerçekleşmemişse Asya-Avrupa geçişine de ücret tahakkuk ettiriyoruz’ yanıtını verdi. Bu nasıl olabilir?” diye sorduğunu hatırlatan Altaylı, bunun üzerine Karayolları'nın bir açıklama yaparak böyle bir durumun olmadığı, tek yönde ücret alındığını söylediğini belirtti.

"Biz de "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse 100 yıllık kurumu. Yalan söyleyecek değil ya!” diye düşündük. Meğer söylermiş." diyen Altaylı, yazısında "gizli zam"ın ayrıntılarını ücret dökümüne de yer vererek şöyle anlattı:

"Devlet öyle bir hale gelmiş ki, vatandaşını kazıklayıp, kandırıp üzerine bir de yalan söyler durumu düşürülmüş.

Bakın ekteki bir HGS dökümü.

Bir hekime ait.

Avrupa yakasında bir hastanede çalışıp, Anadolu yakasında oturan bir hekime ait.

Genelde her gün bir kez Asya’dan Avrupa’ya geçiyor, bir kez Avrupa’dan Asya’ya.

Bakın dökümlerine.

"DUYURMADAN, SÖYLEMEDEN"

Altaylı yazısına şöyle devam etti:

"Her iki geçiş de ayrı ayrı ücretlendirilmiş.

Yani devlet açıkladığının, söylediğinin aksine.

Yıllardır tek yönde ücret aldığı boğazdaki iki köprüde de çift yönde ücret almaya başlamış.

Kimseye duyurmadan, kimseye söylemeden.

Gizlice yüzde 100 zam yapmış yani.

Şimdi yine yalanlamaya kalkışacaktır bunu TCK.

Sehven falan diyecektir muhtemelen.

Çünkü en moda kelime o.

Demek ki Asya’dan Avrupa girişine bir süre önce koyulan HGS/OGS dedektörleri boşuna konmamış.

Meğer vatandaşa geçirmeye hazırlanıyorlarmış.

Ama gizlice."



