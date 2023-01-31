Kredi harcamaları ilk kez bu seviyeye yükseldi

Merkez Bankası verileri, 4 haftalık ortalamada kartlı harcamaların ilk kez 100 milyar lirayı aştığını ortaya koyarken, BDDK verileri de, bireysel kredi kart borcu stok büyüklüğünün geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 123,78 arttığını gösterdi.

Yüksek enflasyonun meydana getirdiği hayat pahalılığı, vatandaşın boğazını giderek sıkarken, son dönemde tüketici kredilerinde yaşanan hızlı artışın yanında, banka ve kredi kartı harcamaları da yeni bir rekora imza attı.

ekonomim.com'da yer alan habere göre; Merkez Bankası verileri, banka ve kredi kartı harcamalarının 4 haftalık ortalamada 100 milyar 85 milyon 182 bin liraya yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre, yıllık artış ise yüzde 150'yi aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ise, bireysel kredi kart borcu stoku 20 Ocak haftasında 460.6 milyar lira ile geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 123,78 artış gösterdi.

MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ BORÇLANMAYI CAZİP KILDI

Uzmanlar Merkez Bankası’nın politika faizi indirimleriyle kredi kartlarına getirilen faiz sınırının tüketiciler için borçlanmayı cazip hale soktuğunu dile getirerek herhangi bir faiz politikası değişiminde ise hanehalkı borçluluğunun ve bunun iç talebe etkisinin ağır olacağına dikkat çekti.