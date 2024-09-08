Kredi kartı harcamaları ve limitleri için SGK da devrede

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK'nın kredi kartı kullanım alışkanlıklarını yakından etkileyecek yeni bir düzenleme hazırladığını açıkladı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre, hükümet, kredi kartı borçlarındaki artışı kontrol altına almak ve enflasyonu yönetmek amacıyla yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor. Bu düzenlemede, SGK'nın elindeki gelir verileri, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken daha etkin bir şekilde kullanılacak.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın kişisel YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videoda yaptığı açıklamalara göre, SGK verilerinin kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kullanılmasıyla, bireylerin gerçek gelirleri daha doğru bir şekilde tespit edilecek. Bu sayede, bireylerin borçlanma kapasiteleri daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilecek ve aşırı borçlanmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak, bu durum, bazı bireylerin kredi kartı limitlerinin düşmesine neden olabilir.

Karakaş'ın iddiasına göre, çalışanlar, işverenlerinin SGK'ya bildirdiği gelirler doğrultusunda kredi kartı limitlerine sahip olacaklar. Bu durum, özellikle düşük gelirli çalışanları etkileyebilir.

İşverenlerin, çalışanların gerçek maaşlarını SGK'ya bildirmesi ise büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, çalışanların kredi kartı limitleri düşebilir ve bu durum işveren-çalışan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlara göre, SGK'nın kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde daha aktif bir rol oynaması, bireylerin finansal davranışlarını değiştirecek. Bu durum hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğuracak. Bireylerin, bu yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartlarını daha bilinçli kullanmaları ve bütçelerini dikkatli bir şekilde planlamaları gerek.

Öte yandan; Merkez Bankası’nın yeni politikaları sonrasında enflasyonda yaşanan artışta baz etkisinin rolü azaldı. TÜİK’in verilerine göre, 2024 yılı Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 51,97'ye düştü. Verilere göre aylık bazda enflasyon artışı yüzde 2,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Nisan 2024 raporuna göre, bu yılın ilk dört ayında kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında bir artış gösterdi. Aynı dönemde bireysel kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 32,5 arttı. Genel olarak bireysel kredi veya kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 42,5 artarak 422 bin 650'den 602 bin 107'ye yükseldi.