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Kredi kartı taksitleri kalktı mı ? Resmi açıklama geldi

Kredi kartı taksitleri kalktı mı ? Resmi açıklama geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi. (DHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

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