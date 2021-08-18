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Kredi kartlarında yeni dönem: 2024'ten itibaren değişiyor

Kredi kartlarında yeni dönem: 2024'ten itibaren değişiyor

Kredi kartlarında bulunan manyetik şeritlerin 2024'ten itibaren kaldırılması planlanıyor. Sonraki 10 yıl içerisinde bu kartların yerini çipli ve biyometrik kartlara yerini bırakacağı ön görülüyor. Öte yandan biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük kredi kartı üreticilerinden birisi olan Mastercard, 2024'ten sonra kartlardaki manyetik şeritleri kaldıracağını duyurarak, köklü değişikliğe gideceğini açıkladı.

İLK AVRUPA'DA BAŞLAYACAK
Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Takvimler 2033'ü gösterdiğinde dünya genelinde manyetik kartların kullanımı sonlandırılacak. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.

Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi. Manyetik şeritli kartlar , IBM tarafından 1960'lı yıllarda CIA için geliştirilmişti.

IBM mühendisi Forrest Parry manyetik şerite yerleştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı. Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle iki parçayı birleştirmeyi teklif etti. Bu yöntem başarılı oldu.

Pandemi temassız ödemeye olan talebi artırdı. Hem kartlar hem akıllı cihazlarla yapılan temassız ödemeler artış gösterdi.

 

Etiketler kredi kartı manyetik şerit
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