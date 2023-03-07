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Kriz kahini Roubini'den korkutan uyarı: Sert inişe hazır olun

Kriz kahini Roubini'den korkutan uyarı: Sert inişe hazır olun
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Kriz kahini olarak bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, yüksek enflasyonun kalıcı olabileceğini, merkez bankalarının hamleleri nedeniyle küresel ekonominin ''sert iniş'' riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

2008 finansal krizini tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, jeopolitik faktörler nedeniyle enflasyonda yüksek seviyelerin korunacağını belirtti.

Ünlü ekonomist, merkez bankalarının gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabaları nedeniyle küresel ekonominin "sert iniş" riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Roubini, dün Australian Financial Review tarafından düzenlenen bir zirvede konuştu. Ünlü ekonomist, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere getirmeye çalıştığını, bunun için de faizleri beklenenden daha yüksek seviyelere çıkarmaları gerekeceğini söyledi.

"ENFLASYON TAHMİNLERDEN DAHA KALICI"

Küresel ekonomiye ilişkin uzun süreli aşağı yönlü tahminleri nedeniyle 'Doktor Kıyamet' lakabını kazanan Roubini; ABD, Avrupa ve Avustralya’daki enflasyon seviyesinin piyasa ve merkez bankası tahminlerinden daha kalıcı olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesinin ve Çin'in emtia talebinin artmasının enflasyonu artıracağını belirten Roubini, "Bu yıl enflasyon yüksek kalacak çünkü emtia fiyatları yüksek kalacak" dedi.

Etiketler kriz kahini doktor kıyamet Nouriel Roubini
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