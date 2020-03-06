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  3. 06 Mart 2020 10:13

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesiminin 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılmasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

Otoyolun söz konusu kesimi, 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

AA

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