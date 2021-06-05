Maliyeti tam 100 milyon dolar: O proje bu halde bırakıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 'Tarımda Büyük Devrim’ olarak nitelendirilen ve maliyeti 100 milyon dolar olan TARBİL bitirilmeden atıl bir şekilde bırakıldığı ortaya çıkarıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından, 25 Şubat 2015 yılında tanıtımı yapılan ve tarımda devrim olarak nitelendirilen Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemleri Projesi'nin son akıbeti hakkındaki gelişmeleri CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen kamuoyu ile paylaştı.

Maliyeti 100 milyon dolar olan proje çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulan Zirai Fenolojik ve Meteorolojik Gözlem İstasyonların atıl vaziyette olduğunu ifade eden CHP'li Başevirgen, Ankara Çubuk ve Kazan ilçelerinde kurulan istasyonlarda incelemede bulundu.

“PROJE KURAKLIK RİSKİNİ DE ÖNCEDEN TESPİT EDEBİLECEKTİ”

Ankara'daki iki adet Zirai Fenolojik ve Meteorolojik gözlem istasyonları yerinde inceleyen CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada, milyonlarca lira harcanarak yapılan istasyonların atıl vaziyette olduğunu belirterek, kaderine terk edilen istasyonların kullanılmadığını söyledi.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, projenin, su kaynaklarının verimli kullanımı noktasında önemli bir yol gösterici olacağına dikkat çeken CHP'li Başevirgen şu ifadelere yer verdi:

* Özellikle şu günlerde 40'tan fazla ilimiz kuraklık ile mücadele ederken TARBİL projesi uygulanıyor olsaydı, etkin su yönetimi sağlanmış, çiftçilerimiz kuraklıktan daha az etkilenmiş olacaktı. Yarım bırakılan proje nedeniyle Türk tarımı bu kazanımların hepsinden mahrum kaldı.

“BAKANLIK YOK DEDİ, 440 İSTASYON TESPİT ETTİK”

CHP'li Başevirgen, TARBİL projesinin akıbeti konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir soru önergesi verdiklerini, ancak önergeye verilen cevapta çelişkilerin olduğunu ifade etti.

Soru önergesine verilen cevapta yatırım projeleri kapsamında TARBİL' projesinin yer almadığını ve proje kapsamında herhangi bir yatırımın yapılmadığının belirtildiğini açıklayan CHP'li Başevirgen şöyle konuştu:

* TARBİL kapsamında daha önce verdiğimiz soru önergesine bakanlık ‘Yatırım projeleri kapsamında, Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi projesi adında herhangi bir proje bulunmamaktadır.

* Yatırım projeleri kapsamında bulunmadığından dolayı herhangi bir harcama yapılmamıştır.'ifadeleri yer alıyor. Ancak yaptığımız araştırmalarda proje çerçevesinde Türkiye'de kurulması planlanan 1200 adet Zirai Fenolojik ve Meteorolojik gözlem istasyonundan 440 tanesinin kurulduğunu tespit ettik.

* Bu istasyonların tanesi 30 bin dolar. Projeyi inkar edenler nasıl da 440 adet istasyonu kuruyor. Bu gösteriyor ki proje yarım bırakılmış. Başlamışlar, bitirememişler ve yarım bırakmışlar.

“DEVLETİ MİLYONLARCA DOLARLIK ZARARA UĞRATIYORLAR”

TARBİL projesi çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerine kurulan 440 istasyonun kullanılmayarak devletin zarara uğratıldığını söyleyen CHP'li Başevirgen, konu hakkında TBMM'ye tekrar soru önergesi sunduğunu ifade etti.

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* CHP'li Başevirgen, “Şimdi bizler, dönemin başbakanı ve ilgili bakanının yüzlerce insanın huzurunda alkış tufanıyla anlattığı projenin varlığına mı yoksa şimdiki Bakanın, projenin aslında hiç olmadığı cevabına mı inanalım? Bizler bu projenin ülke tarımına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

* Atıl bırakılan istasyonlar sebebiyle devleti milyonlarda dolarlık zarara uğratıyorlar. Biz bu istasyonların hayata geçirilmesini ve tarıma kazandırılmasını istiyoruz.

* Bu nedenle de verdiğimiz yeni bir önergeyle bakana sorularımızı ileterek, projenin akıbetini tekrar gündeme getirdik. Şimdi bu önergeye nasıl cevap vereceklerini bekliyoruz.