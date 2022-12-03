Market poşetlerine de zam geliyor

Türkiye'de çevreyi koruma amacıyla başlatılan ancak vatandaşın büyük tepki gösterdiği poşet ücretlerine de zam gözüktü.

CNN Türk tarafından paylaşılan ve WebTekno'nun derlediği habere göre poşet fiyatları için istenen ücret, 75 kuruş olarak sunuldu. Sivil Toplum Kuruluşları fiyatın aynı kalmasını, market temsilcileri zam yapılmasını istiyor.

Paylaşılan ayrıntılara göre zam talebi, market temsilcileri tarafından yapıldı. Öte yandan Sivil Toplum Kuruluşları’nın fiyatın 25 kuruşta sabit tutulmasını istediği paylaşıldı. İki taraf, senede bir kez yapılan Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda karşı karşıya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Komisyon tarafından sunulan raporu değerlendirerek 2023 için geçerli olacak poşet ücretini belirleyecek. Fiyatın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2019 yılında hayata geçen ücretli poşet uygulamasında 25 kuruşluk ücretin 10 kuruşu, devletin Geri Kazanım Katkı Payı’na (GEKAP) vergi olarak gidiyordu. Fakat devlete giden paranın oranı, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranıyla değişiyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, günümüzde 25 kuruşun tamamının GEKAP’a gittiğini belirtti. Öte yandan önümüzdeki yıl GEKAP’a giden ücret, yeniden değerleme oranı nedeniyle 55 kuruş civarında gerçekleşecek. Yani marketler, poşet sattıkça devlete kendi cebinden ekstra ücret ödemiş olacak.

Öte yandan Eroğlu’na göre fiyatın sabit tutulması, çevre için olumlu bir karar olacak. Zira marketler, artık poşet satıp zarar etmemek için poşetleri satmaktan kaçınacak, poşet çöpü azalacak.

Bir diğer görüşe göre poşetin 75 kuruş bile değil, 1 TL ve üzeri fiyattan satılması gerek.

Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise poşet üretim maliyetinin kalitesine göre 1 TL’ye kadar yükselebildiğini belirtti. Bu nedenle poşet fiyatının 1 TL’nin üzerinde olması gerektiğini belirten Düzgün, bu kültürün henüz yerleştirilmemesi nedeniyle 75 kuruşun daha makul olacağını paylaştı.