Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırları asgari ücreti ezip geçti!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından her ay açıklanan açlık ve yoksulluk sınırları güncellendi. Mayıs ayının açlık sınırı asgari ücreti geçerken, yoksulluk sınırı asgari ücret 3,69'a katladı...

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2025 sonuçlarını açıkladı.

Mayıs 2025 açlık ve yoksulluk sınırı asgari ücrete fark attı

Açlık sınırı mayısta 26 bin 452 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da gıdanın yanı sıra, barınma, ulaştırma, ev eşyası, sağlık, eğitim gibi ihtiyaç gruplarında yaşanan yüksek fiyat artışlarının etkisiyle ilk kez 81 bin 602 liraya ulaştı.

Açlık sınırının önceki aya göre 274 lira arttığı mayısta gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 1.916 liralık artışla 55 bin 150 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 189 lira arttı. Son 12 ayda ise açlık sınırı 6 bin 526 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 724 lira ve yoksulluk sınırı 22 bin 249 liralık artış kaydetti.

Gıda enflasyonu

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurta için aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı mayısta bir önceki aya göre 249 lira, yıllık olarak ise 2 bin 174 lira artarak 8 bin 169 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmedi, geçen yıla göre ise 77 liralık artışla 499 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynirdeki artış kahretti

Mayısta 55 lira artarak 5 bin 52 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise 807 lira arttı. Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 801 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.430 lira artarak 3 bin 402 lira oldu. Sebze için harcaması gereken tutar ise önceki aya göre 589 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 923 lira artarak 3 bin 54 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek ve makarna da uçuşta

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama mayısta 39 lira artarak 2 bin 211 liraya yükseldi, pirinç ve bulgur harcamaları 121 lira azalarak 867 liraya indi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 27 liralık artışla 584 liraya yükseldi.

Şeker, bal, reçelde düşüş var

Şeker, bal, pekmez, reçel harcaması önceki aya göre 200 lira azalarak 1.688 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 13 lira artarak 581 liraya yükseldi.

Kadın, erkek, genç ve çocuklar için sınırlar değişti

Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre mayıs ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 7 bin 723 lira, yetişkin kadın için 6 bin 63 lira, çocuk için 4 bin 402 lira ve genç için de 8 bin 264 lira oldu.