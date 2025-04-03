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Memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart 2025 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 38,10 artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise enflasyonun yüzde 38,90 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti yüzde 3 seviyesinde olurken aylık artış ise yüzde 2,46 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,10 arttı, aylık %2,46 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının üçüncü enflasyon rakamları olan Mart ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,10, aylık %2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,50, aylık ise %1,88 oranında artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,50 arttı, aylık %1,88 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının üçüncü enflasyon rakamları olan Mart ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,10, aylık %2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,50, aylık ise %1,88 oranında artış gösterdi.

Açıklanan verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 aylık enflasyon farkına göre yüzde kaç zam alacakları da belli oldu.

Buna göre  3 aylık enflasyon farkıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,06'lık zammı hakketmiş oldu.

 Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.54 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.

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