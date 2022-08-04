Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 390 milyon dolar artarak 59 milyar 711 milyon dolardan 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 29 Temmuz haftasında 1 miyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.