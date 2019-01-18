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  2. Ekonomi
  3. 18 Ocak 2019 18:05

Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması

Merkez Bankası, 33.7 milyar TL'lik kar payı avansının dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
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Merkez Bankası, ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.

Merkez Bankası, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ilişkin yaptığı basın duyurusunda toplantının bugün Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi. 

Duyuruda, TCMB Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapıldığı aktarıldı. 

Kâr payı avansı ödenmesine karar verildiği anımsatılan duyuruda, ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığı ifade edildi. 

HİSSEDARLAR 

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 25,000 TL tutarındaki sermayesi 250,000 adet hisseye ayrılan TCMB'nin hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa ayrıldı.

(A) sınıfı hisse senetleri münhasıran Hazine'ye, (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalara, (C) sınıfı hisse senetleri 15,000 hisseyi geçmemek üzere milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere, (D) sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret müesseselerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edildi.

Buna göre 2017 yıl sonu itibarıyla, TCMB sermayesinin yüzde 55.12'si (A) sınıfı, yüzde 25.74'ü (B) sınıfı, yüzde 0.02'si (C) sınıfı, yüzde 19.12'si ise (D) sınıfı hisselerden oluşuyor. 

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