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  3. 06 Aralık 2018 20:05

Mersin'de yağış nedeniyle köprü çöktü

Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle iki mahalleyi bağlayan menfez köprü çöktü.

Mersin'de yağış nedeniyle köprü çöktü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasında geçişi sağlayan menfez köprü çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.

Aynı bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

AA

mersin , yağış , köprü
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