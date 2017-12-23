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  3. 23 Aralık 2017 17:44

Metin Feyzioğlu uyardı: ''Bankacılık sistemimiz çökebilir''

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ABD'de devam eden Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak çok önemli açıklamarda bulundu.

Metin Feyzioğlu uyardı: ''Bankacılık sistemimiz çökebilir''
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kamuoyunda Reza Zarrab davası olarak bilinen ancak Hakan Atilla davasına dönüşen konuyla ilgili önemli açıklamarda bulundu. Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Feyzioğlu, sistemin nasıl işleyeceğini ayrıntılarıyla anlattı. Dava sonucunda Hakan Atilla’nın suçlu bulunması durumunda, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye ceza kesebileceğine değinen Barolar Birliği Başkanı, "Türkiye mahkemeyi tanımayıp kesilebilecek cezayı ödemeyebilir. Ancak bu sefer Türkiye'ye yurt dışından döviz girişi durabilir, bankalar arası EFT işlemi yapılamaz hale gelir" dedi.

metin feyzioğlu , hakan atilla
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