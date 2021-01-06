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  3. 06 Ocak 2021 14:30

Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

Fransız lastik üreticisi Michelin, gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacağını duyurdu.

Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak
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Michelin'den yapılan açıklamada, şirketin; üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa'da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi.

Fransa , Michelin , işgücü kaybı
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