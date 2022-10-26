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Microsoft ve Google'ın net karında büyük düşüş

Microsoft ve Google'ın net karında büyük düşüş
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ABD'li teknoloji devleri Microsoft ve Google'ın net karları temmuz-eylül döneminde düşüş gösterdi.

Mali takviminde temmuz-eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 50,1 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 45,3 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yüzde 14 azalarak 17,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 20,5 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 2,71 dolardan 2,35 dolara geriledi.

ALPHABET'İN FİNANSAL SONUÇLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 69,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinde 65,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Alphabet'in geliri üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin altında kalırken, şirketin gelir artışı yavaşlama göstermeye devam etti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 13,9 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 18,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yıl temmuz-eylül döneminde 1,40 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,06 dolara indi.

Etiketler microsoft alphabet
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