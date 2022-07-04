  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavan tutarı belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavan tutarı belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatı tavan tutarı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamları belli olurken kıdem tazminatı tavan tutarı da belli oldu.

Asgari ücret zammının ardından milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği zam oranları da netleşmişti. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık fark açıklanmış ve SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ve memurlara yapılacak zam oranı netlik kazanmıştı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı 2022 yılı Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti. İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatında yıllık tavan tutar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Etiketler kıdem tazminatı tutar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza!
İnsan eti tadında hamburger üretildi
Bakan Bilgin'den enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklama: Beklemiyorduk
Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu
Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları
Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup tatilde
Demet Özdemir'in bikinili pozları olay oldu
Köpekbalığı Marmaris'te plaja geldiğine pişman oldu!