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Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki üyeliğini iptal etti

Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki üyeliğini iptal etti
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Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi.

ABD merkezli uluslararası dev yatırım bankası Morgan Stanley'den Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı;

"Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır."

Borsada kara çarşamba: Kayıplar yüzde 9'a yaklaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 isme yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmanın, yolsuzluk ve kent uzlaşısı nedeniyle başlatıldığı ve İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı bildirildi.

Borsa 2 kez devre kesti

Gözaltı haberine piyasaların tepkisi sert oldu. Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti ve işlemler geçici olarak durduruldu.

Yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Borsa'da sürekli işlemler 14.38 itibarıyla yeniden başladı.

Yüzde 9'a yakın düşüş

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 kayıpla 9,860,29 puandan kapattı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Koç Holding ile BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Etiketler Morgan Stanley borsa borsa istanbul
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