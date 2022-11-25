Murat Yancı TİAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi
Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, TİAK Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, geçtiğimiz yıl üstlendiği Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra; dün (24 Kasım 2022 Perşembe) gerçekleştirilen Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapmak üzere “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak seçildi.
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