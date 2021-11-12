NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı

2020'nin sonundan itibaren yoğun şekilde konuşulan ve çok ciddi yatırımların yapıldığı NFT endüstrisine Türkiye'nin önemli bankalarından biri olan Yapı Kredi de dahil oldu.

Spor endüstrisinden sanata, maymun, kedi ve köpek başta olmak üzere hayvan temalı kararkterlerden kayalara kadar birçok NFT özellikle 2021 yılına damga vurdu. Yüzmilyonlarca dolarlık yatırımlar birbiri ardına gelirken bu furyaya Türkiye’den de büyük ilgi oldu.

İşte tüm bu çılgınlık arasında Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Yapı Kredi de NFT sektörüne giriş yaptığını resmen açıkladı. Bankanın “World” isimli kredi kartının yıllardır reklamlarda görülen sanal “Vadaa” karakterinin NFT’leri, en büyük NFT pazaryeri olan OpenSea’de sergilenmeye başlandı. Yapı Kredi, World’ün 30. yılına özel olarak Vadaa’nın NFT koleksiyonunu çıkardığını duyurdu.

“Vadaa’lar dijital sanatla buluştu”

Bankanın OpenSea’de 19 adet Vadaa NFT’si oluşturduğu görülürken, çeşitli meslek gruplarına ait (terzi, manav, pilot vb) karakterler dikkat çekiyor. Yapı Kredi World’ün Twitter hesabından atılan tweet’te ise “Vadaa’lar dijital sanatla buluştu, World 30. Yıl NFT Koleksiyonu sizler için vitrine çıktı! Ayrıntılar çok yakında!” denildi.

Geleneksel finansın girişi büyük önem taşıyor

Yapı Kredi’nin NFT hamlesi birçok açıdan önemli bir adım olarak görülebilir. Kripto paralara uzak kalmaya çalışan bankalar, son yıllarda kripto para borsalarıyla direkt olarak entegre olmaya başlamışlardı. NFT’lerin de Ethereum ile alınıp satıldığı düşünüldüğünde geleneksel finansın en önemli unsurlarından biri olan Yapı Kredi’nin sektöre girişi aslında çok daha büyük bir anlam ifade ediyor.